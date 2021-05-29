Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Удмуртии
- РИА Новости
«На 10-м км дороги регионального значения Глазов — Юкаменское (возле садового товарищества «Берёзка») произошло столкновение легковых автомобилей Kia и Datsun», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, всего в двух транспортных средствах находились шесть человек, в том числе три ребёнка.
В результате происшествия водитель автомобиля Kia погиб, остальные пять человек пострадали.
Ранее сообщалось, что при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали.