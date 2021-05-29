В Москве открыли новый железнодорожный вокзал Восточный

В Москве открылся новый железнодорожный вокзал Восточный для поездов дальнего следования. В церемонии открытия вокзала приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозёров.

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что это важный транспортный узел и для жителей столицы. Отмечается, что это позволит разгрузить один из самых перегруженных на Каланчёвско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.

Белозёров назвал запуск нового вокзала значимым днём для железных дорог в России. Он отметил, что вокзал обустроен для передвижения маломобильных граждан, имеет новые кассы, «новые возможности бесконтактного использования всех элементов», а также специальные бактерицидные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы. По его словам, также на вокзале установили специальные приспособления для ароматизации воздуха.

Ранее власти Москвы сообщили, что восемь станций метрополитена появятся за пределами МКАД до 2024 года.

Также ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».