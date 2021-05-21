Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года

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Восемь станций метрополитена появятся за пределами МКАД до 2024 года, заявили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года
  • © Rомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, новые станции будут открыты на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что до 2024 года должны заработать станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии.

Также откроются четыре станции Троицкой линии.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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