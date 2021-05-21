Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, новые станции будут открыты на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов.
Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что до 2024 года должны заработать станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии.
Также откроются четыре станции Троицкой линии.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».