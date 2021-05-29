Кабмин поручил оценить готовность к новому отопительному сезону

Правительство России поручило Минэнерго и Ростехнадзору оценить готовность к новому отопительному сезону. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

«Минэнерго России (Н.Г. Шульгинову), Ростехнадзору (А.В. Трембицкому) провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021—2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить правительству Российской Федерации», — говорится в сообщении кабмина.

К тому же отмечается, что органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано обеспечить контроль за исполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов.

Кабмин также поручил Минэнерго и Минстрою России осуществить мониторинг накопления субъектами электроэнергетики и организациями ЖКХ фактических запасов топлива в соответствии с утверждёнными нормативами.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о планах отключения отопления в столице.