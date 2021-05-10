Власти Москвы рассказали о планах отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о планах отключения отопления в столице.

Он пояснил, что, «согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 °С».

«С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Он сообщил, что «специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов».

«Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона.