Власти Москвы рассказали о планах отключения отопления

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о планах отключения отопления в столице.
Власти Москвы рассказали о планах отключения отопления
  • РИА Новости

Он пояснил, что, «согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 °С».

«С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Он сообщил, что «специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов».

«Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона.

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