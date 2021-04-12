В Москве сообщили о поэтапном завершении отопительного сезона

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона.
В Москве сообщили о поэтапном завершении отопительного сезона
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях проводятся регламентные работы.

«Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 °С», — пояснил заммэра.

Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов.

Ранее председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с Nation News рассказала, как сэкономить на расходах на жилищно-коммунальные услуги.

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