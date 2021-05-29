В состав ЧФ приняли малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов»
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Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 был построен на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Он может выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, а также передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твёрдые отходы.
Экипаж судна пройдёт специальные курсовые задачи, после чего приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
В апреле «Новый Севастополь» сообщал, что отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.