В состав ЧФ приняли малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов»

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В Севастополе состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов». Танкер принят в состав Черноморского флота.
В состав ЧФ приняли малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов»
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 был построен на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Он может выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, а также передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твёрдые отходы.

Экипаж судна пройдёт специальные курсовые задачи, после чего приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

В апреле «Новый Севастополь» сообщал, что отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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