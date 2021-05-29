В МЧС предупредили жителей Алтая о возможном подтоплении

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В Республике Алтай прогнозируется повышение уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок и возможное подтопление участков и дорог. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
В МЧС предупредили жителей Алтая о возможном подтоплении
  • © МЧС РФ

«29 мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возможно подтопление прибрежных низменных участков и выход воды на дорогу.

«Гражданам, проживающим в зонах возможного подтопления стоит принять меры по защите своего имущества, подготовиться к возможному ухудшению обстановки и эвакуации», — добавили в МЧС.

Ранее на территории Амурской области из-за паводковой ситуации был введён региональный режим ЧС.

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