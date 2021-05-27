В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка
«На территории Амурской области из-за паводковой ситуации и состояния дорог комиссией по чрезвычайным ситуациям введён региональный режим ЧС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14 муниципальных образованиях повреждены объекты транспортной инфраструктуры.
Транспортное сообщение нарушено с четырьмя населёнными пунктами.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии вследствие подъёма воды, сообщает пресс-служба регионального правительства.