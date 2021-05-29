В Крыму планируют оценить экологический ущерб от украинской блокады

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Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов сообщил, что в Крыму планируется проведение комплексной экологической экспертизы для оценки размера ущерба от действий украинской стороны по блокаде полуострова.
В Крыму планируют оценить экологический ущерб от украинской блокады
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«На данном этапе принимается решение о назначении комплексной экологической экспертизы относительно ущерба экологии республики. Соответствующее решение будет принято СК России. Экспертиза будет назначена либо в рамках доследственной проверки, либо в рамках уголовного дела», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что власти Крыма продолжают работу по документальному подтверждению размера ущерба.

Отмечается, что ранее в крымском Госсовете заявили о планах подать иски по пяти блокадам Крыма со стороны Украины, в том числе энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской.

Также в Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за водной блокады полуострова.

В конце апреля рабочая группа, сформированная крымскими властями, передала в Следственный комитет и ФСБ России документы для возбуждения уголовного дела по факту организации водной блокады Крыма.

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