На газопроводе в Саратовской области устранили аварию

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Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области полностью завершены, проинформировали в региональном главке МЧС России.
На газопроводе в Саратовской области устранили аварию
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«В 02:00 (01:00 мск) 29 мая ремонтно-восстановительные работы завершены», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области ликвидировано возгорание.

27 мая при возгорании участка газопровода в поле в Новоузенском районе Саратовской области пострадал один человек.

Позднее число пострадавших при пожаре на газопроводе под Саратовом возросло до трёх.

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