На газопроводе в Саратовской области устранили аварию
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«В 02:00 (01:00 мск) 29 мая ремонтно-восстановительные работы завершены», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области ликвидировано возгорание.
27 мая при возгорании участка газопровода в поле в Новоузенском районе Саратовской области пострадал один человек.
Позднее число пострадавших при пожаре на газопроводе под Саратовом возросло до трёх.