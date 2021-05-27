В результате возгорания на газопроводе под Саратовом пострадал человек

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В результате возгорания участка газопровода в поле в Новоузенском районе Саратовской области пострадал один человек.

«Произошло загорание участка газопровода, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Саратов». С места — происходит факельное горение, происходит выгорание газа, задвижка перекрыта. Угрозы населённым пунктам нет, объект находится в поле. На месте два пожарных расчета, работ не проводят, на окарауливании», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что в результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на складе в Ростове-на-Дону.

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