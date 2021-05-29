Пять человек пострадали в результате ДТП в Якутии

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В Якутии в результате опрокидывания автомобиля пострадала семья из пяти человек, старший ребёнок — девочка в возрасте 14 лет — впала в кому. Об этом сообщили в региональном главке ГИБДД.
Пять человек пострадали в результате ДТП в Якутии
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«29-летний водитель автомашины Toyota Succeed не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняется, старшая дочь — 14-летняя школьница — в результате аварии получила перелом бедра, тяжёлую черепно-мозговую травму, что повлекло отёк головного мозга и кому.

Всех пострадавших доставили в Кобяйскую центральную районную больницу, а затем санитарным рейсом в Якутск.

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.

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