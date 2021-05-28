На Невском экологическом конгрессе обсудили вопросы перехода к экономике замкнутого цикла

Короткая ссылка
В рамках деловой программы Невского международного экологического конгресса прошла экспертная дискуссия «Экономика замкнутого цикла».
На Невском экологическом конгрессе обсудили вопросы перехода к экономике замкнутого цикла
  • ©фонд Росконгресс

Об этом сообщает kp.ru.

Участники обсудили законодательные инициативы, методы стимулирования снижения образования отходов, международный опыт. Также были рассмотрены вопросы реализации системы раздельного сбора и переработки отходов в России и странах СНГ.

Среди участников дискуссии — генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.

Форум проходит 27—28 мая в Санкт-Петербурге. Оператор — Фонд Росконгресс.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить