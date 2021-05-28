На Невском экологическом конгрессе обсудили вопросы перехода к экономике замкнутого цикла

В рамках деловой программы Невского международного экологического конгресса прошла экспертная дискуссия «Экономика замкнутого цикла».

Об этом сообщает kp.ru.

Участники обсудили законодательные инициативы, методы стимулирования снижения образования отходов, международный опыт. Также были рассмотрены вопросы реализации системы раздельного сбора и переработки отходов в России и странах СНГ.

Среди участников дискуссии — генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.

Форум проходит 27—28 мая в Санкт-Петербурге. Оператор — Фонд Росконгресс.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.