На Невском экологическом конгрессе обсудили вопросы перехода к экономике замкнутого цикла
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Об этом сообщает kp.ru.
Участники обсудили законодательные инициативы, методы стимулирования снижения образования отходов, международный опыт. Также были рассмотрены вопросы реализации системы раздельного сбора и переработки отходов в России и странах СНГ.
Среди участников дискуссии — генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.
Форум проходит 27—28 мая в Санкт-Петербурге. Оператор — Фонд Росконгресс.
Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.