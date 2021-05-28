Онищенко прокомментировал ситуацию с табакокурением в России

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с табакокурением в стране.
Онищенко прокомментировал ситуацию с табакокурением в России
  • © Константин Чалабов / РИА Новости

Так, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что в России «крайне низкая культура» здоровьесбережения. Особую обеспокоенность в этом отношении вызывают курящие женщины, отметил Онищенко.

«Ясно, здесь какая-то ещё и предвзятость есть, но то, что мы курим много, — это очевидный факт. Здесь нужно не посыпать себе голову пеплом, а делать из этого выводы», — добавил он.

Ранее, как передавал Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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