Онищенко прокомментировал ситуацию с табакокурением в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с табакокурением в стране.

Так, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что в России «крайне низкая культура» здоровьесбережения. Особую обеспокоенность в этом отношении вызывают курящие женщины, отметил Онищенко.

«Ясно, здесь какая-то ещё и предвзятость есть, но то, что мы курим много, — это очевидный факт. Здесь нужно не посыпать себе голову пеплом, а делать из этого выводы», — добавил он.

Ранее, как передавал Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.