В Крыму проводят проверку после падения двух машин с моста

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Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Керчи, при которой два легковых автомобиля слетели с моста.
В Крыму проводят проверку после падения двух машин с моста
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по Горьковскому мосту со стороны улицы Фурманова в направлении улицы Ерёменко, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и столкновение с попутно двигающимся с левой стороны автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1985 года рождения», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу МВД по Республике Крым.

После столкновения автомобили упали с моста.

Водитель Volkswagen погиб. Водитель и пассажир Kia Rio, по предварительным данным, не пострадали и от медицинской помощи отказались.

Ранее стало известно, что два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи.

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