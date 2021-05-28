Два автомобиля слетели с моста в Крыму

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Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи, один человек погиб, ещё двое получили травмы.
Два автомобиля слетели с моста в Крыму
  • РИА Новости

«Водитель одного автомобиля погиб, а во второй машине были два человека — они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации», — цитирует «Крыминформ» заведующую керченской станцией медицинской помощи Ирину Нефёдову.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибла супружеская пара и их двухлетний ребёнок.

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