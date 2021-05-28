В «Турпомощи» рассказали о перспективах авиарейсов на Дальний Восток

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Директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко оценил перспективы авиарейсов на Дальний Восток.
В «Турпомощи» рассказали о перспективах авиарейсов на Дальний Восток
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«То, что для многих было далёким и недостижимым, сегодня становится более осязаемым. Самое главное, по достаточно низкой цене можно прилететь на Сахалин, посмотреть красоты острова, увидеть место, где зарождается каждый день. Именно поэтому достаточно многие согласятся посетить Дальний Восток», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, с Сахалина можно менее чем за час долететь и до других дальневосточных территорий, например до Владивостока или Хабаровска.

Как отметил Осауленко, туристы из КНР, Японии и Южной Кореи регулярно бывают на Сахалине и в городах Дальнего Востока.

«Что касается европейской части, то небольшой поток, который был до коронавируса, может увеличиться за счёт туров на Сахалин», — полагает он.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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