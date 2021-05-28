Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за вредной информации для детей
- Reuters
«Ранее стало известно, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что подобная информация в соответствии с российским законодательством запрещена для распространения среди детей.
«Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП России)», — добавили в Роскомнадзоре.
Ведомство рекомендовало телеканалу строго соблюдать российские законы и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.