Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за вредной информации для детей

Роскомнадзор направил профилактическое письмо телеканалу «Канал Disney» после того, как компания The Walt Disney Company выпустила короткометражный мультфильм, содержащий вредную для детей информацию.

«Ранее стало известно, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подобная информация в соответствии с российским законодательством запрещена для распространения среди детей.

«Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП России)», — добавили в Роскомнадзоре.

Ведомство рекомендовало телеканалу строго соблюдать российские законы и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.