Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за вредной информации для детей

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Роскомнадзор направил профилактическое письмо телеканалу «Канал Disney» после того, как компания The Walt Disney Company выпустила короткометражный мультфильм, содержащий вредную для детей информацию.
Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за вредной информации для детей
  • Reuters

«Ранее стало известно, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подобная информация в соответствии с российским законодательством запрещена для распространения среди детей.

«Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП России)», — добавили в Роскомнадзоре.

Ведомство рекомендовало телеканалу строго соблюдать российские законы и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.

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