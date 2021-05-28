В Подмосковье рассказали о программах поддержки научной деятельности

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12 прямых и косвенных программ поддержки научной деятельности доступны исследователям в Московской области, сообщили в региональном Мининвесте.
В Подмосковье рассказали о программах поддержки научной деятельности
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«Всего в Подмосковье доступно 12 разных программ, направленных на поддержку научной деятельности. Это федеральные, региональные, совместные программы, а также инициативы государственных и частных компаний, которые косвенно или прямо стимулируют развитие науки», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

По словам министра, в регионе развита научно-производственная инфраструктура, а учёные и компании региона регулярно становятся главными претендентами на федеральные гранты и премии, их высоко оценивают на международных конкурсах.

В 2021 году на поддержку науки регион выделил 429 млн рублей.

Ранее директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) академик РАН Григорий Трубников в интервью газете «Известия» рассказал о работе организации в период пандемии.

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