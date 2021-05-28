В ДФО определили победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

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Компания «Ростелеком» подвела итоги регионального этапа юбилейного конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке.
В ДФО определили победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
  • © ПАО "Ростелеком"

Мероприятие, которому в этом году исполнилось 10 лет, прошло в формате онлайн пресс-конференции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

В 2021 году на конкурс поступило 112 работ от 64 дальневосточных журналистов. Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырёх номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве прошла церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

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