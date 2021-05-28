На Ставрополье провели 1 838 000 исследований на COVID-19

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В Ставропольском крае за всё время пандемии провели 1 838 000 исследований на коронавирус. За последние сутки 60 проб дали положительный результат.
На Ставрополье провели 1 838 000 исследований на COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом пишет pobeda26.ru.  

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что за всё время коронавирус перенесли более 51,7 тыс. человек, 56 пациентов были выписаны накануне.

«Продолжается тестирование на COVID-19, в целом выполнено 1 838 000 таких исследований. Каждый день они помогают выявлять новые факты передачи инфекции», — сообщил губернатор.

Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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