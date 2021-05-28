В Кировской области выявлено 54 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43.
По состоянию на 28 мая было выявлено 54 случая COVID-19.
В больницах на лечении находятся 999 человек. В реанимации в тяжёлом состоянии — 69, из них восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Лечение на дому проходят 1590 пациентов.
Выписали за сутки 147 человек.
Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.