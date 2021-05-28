В России число утечек личных данных выросло на 30% в 2020 году

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Согласно исследованию компании по кибербезопасности DeviceLock, количество утечек персональных данных в 2020 году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.
В России число утечек личных данных выросло на 30% в 2020 году
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Об этом пишет газета «Известия».

Основными причинами роста количества утечек в 2020 году эксперты считают снижение контроля за сотрудниками на фоне перехода на дистанционный формат работы и необходимость выстраивания бизнес-процессов с нуля в компаниях, где ранее не использовался удалённый режим.

«Вряд ли третья волна коронавируса даст 100% прирост утечек, как первая, но ожидать удвоения темпов вполне возможно. Многое также зависит от развития мошеннических схем, порождающих спрос на хищение данных. Например, в связи с ростом закредитованности и, соответственно, просрочек преступники могут начать притворяться судебными приставами и сформируют платёжеспособный спрос на базы этого ведомства или коллекторских агентств, откуда немедленно начнутся утечки», — прокомментировала ситуацию генеральный директор DeviceLock Олеся Ярмоленко.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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