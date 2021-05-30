Аналитики выяснили, на авиабилеты в какие страны был отмечен спрос в мае
- Reuters
По данным аналитиков, 24% поисков приходится на зарубежные направления и 76% — на российские.
Так, чаще всего билеты ищут в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Казахстан, Молдавию и Украину. Суммарно на них приходится около 70% поисков авиабилетов на лето.
Также в топ-20 по числу поисков авиабилетов на лето входят Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, Объединённые Арабские Эмираты, Сербия и США.
По России в список популярных направлений по поиску авиабилетов вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
Кроме того, в топ-20 входят Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов.
Аналитики также отметили, что цены на авиабилеты из Москвы по России на лето при покупке в мае по сравнению с 2019 годом снизились на 23,5%.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий опросили россиян и выяснили, как они намерены провести предстоящий летний отпускной сезон.