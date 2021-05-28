Тюмень затянуло смогом из-за тлеющих торфяников

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В Тюмени наблюдается задымление, которое связано с тлением торфяников.
Тюмень затянуло смогом из-за тлеющих торфяников
  • AFP

Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

По словам специалистов Роспотребнадзора, такой дым опаснее, нежели тот, что возникает от обычных пожаров.

По данным властей, в пригороде Тюмени нет действующих пожаров. Однако присутствие в городе дыма может затянуться, так как торфяники тлеют достаточно долго. Для контроля ситуации в районе Боровского и Тараскуля дежурит спецтехника.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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