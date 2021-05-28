В Пермском крае ввели особый противопожарный режим

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В Пермском крае вводится особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении правительства края, которое подписал губернатор Дмитрий Махонин.
В Пермском крае ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Установить на территории Пермского края особый противопожарный режим в период с 8 июня по 16 августа», — отмечается в постановлении. На период действия особого режима запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведённых и оборудованных для этого мест.

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