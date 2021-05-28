На реке Лене в Иркутской области произошёл разлив нефтепродуктов

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На реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов в незначительном количестве», — приводит ТАСС сообщение.

Проводится предварительная проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Как уточняется, танкер принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией топлива.

На данный момент устраняются последствия разлива.

Ранее сообщалось, что в Туапсе примерно в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. В городе был введён режим повышенной готовности.

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