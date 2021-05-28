На реке Лене в Иркутской области произошёл разлив нефтепродуктов
«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов в незначительном количестве», — приводит ТАСС сообщение.
Проводится предварительная проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего.
Как уточняется, танкер принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией топлива.
На данный момент устраняются последствия разлива.
Ранее сообщалось, что в Туапсе примерно в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. В городе был введён режим повышенной готовности.