На реке Лене в Иркутской области произошёл разлив нефтепродуктов

На реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов в незначительном количестве», — приводит ТАСС сообщение. Проводится предварительная проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Как уточняется, танкер принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией топлива. На данный момент устраняются последствия разлива. Ранее сообщалось, что в Туапсе примерно в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. В городе был введён режим повышенной готовности.