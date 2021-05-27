МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать машины под деревьями.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Московском регионе в конце мая.