МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве

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Московский главк МЧС предупредил о сильном дожде, грозе и ветре в Москве в ближайшие часы и до утра пятницы, 28 мая.
МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в Москве
  • globallookpress.com

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать машины под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Московском регионе в конце мая.

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