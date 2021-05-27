Метеоролог предупредил о грозах в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Московском регионе в конце мая.

«Мы ещё трое суток будем находиться в относительно тёплом секторе атлантического циклона, поэтому короткие дожди с грозами. Температурный фон будет соответствовать показателям июня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в среднем ночами ожидается +9...+14 °С, днём — +18...+23 °С.

В воскресенье в ночное время будет +7...+12 °С, днём — +13...+18 °С.

«Учитывая, что в Москве уже выпал 71 мм осадков, а за ближайшие трое суток выпадет ещё 18 мм, я думаю, что май перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%», — отметил Тишковец.

Он добавил, что с наступлением календарного лета инициатива в атмосфере перейдёт к антициклону скандинавского типа, то есть осадки прекратятся.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.