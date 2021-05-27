В Совфеде выступили за сохранение природы Арктики

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В рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Арктика: актуальные экологические вопросы». Модератором выступила зампред Совета Федерации Галина Карелова.
В Совфеде выступили за сохранение природы Арктики
  • РИА Новости

«Важно, чтобы результатом совместной работы стали конкретные практические предложения по улучшению жизни в суровой Арктической зоне, в том числе по совершенствованию экологического законодательства», — заявила она.

Как отметила Карелова, необходимо обеспечить баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы.

Сенатор также сказала, что Россия открыта для диалога и конструктивного международного сотрудничества в сфере экологии.

В заседании приняли участие зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а также руководители научных учреждений, международные эксперты, представители общественных организаций.

Ранее Nation News сообщал, что Международный арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» пройдёт в Москве и Петербурге.

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