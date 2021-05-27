Более 800 IT-специалистов представят Подмосковье на конкурсе «Лидеры России»

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Более 800 IT-специалистов представят Московскую область на конкурсе «Лидеры России». Дистанционный этап продлится до 1 июля.
Более 800 IT-специалистов представят Подмосковье на конкурсе «Лидеры России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уверен, что IT-лидеры присоединятся к важной миссии внедрения цифровых технологий как в Подмосковье, так и по всей России», — заявил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Общее число участников конкурса достигает 173 тыс. Они представляют 85 регионов.

Как отметили в министерстве, Подмосковье входит в первую тройку субъектов по количеству регистраций.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

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