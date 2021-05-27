Более 800 IT-специалистов представят Подмосковье на конкурсе «Лидеры России»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Уверен, что IT-лидеры присоединятся к важной миссии внедрения цифровых технологий как в Подмосковье, так и по всей России», — заявил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
Общее число участников конкурса достигает 173 тыс. Они представляют 85 регионов.
Как отметили в министерстве, Подмосковье входит в первую тройку субъектов по количеству регистраций.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.