Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в ближайшее время.

«Прежде всего это проекты в сфере водоснабжения: строительство новых водозаборов, поиск пресной воды под Азовским морем и опреснение», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, создаётся, по сути, новая система водоснабжения полуострова.

Ещё одной значимой сферой Аксёнов назвал дорожное строительство. Он отметил, что будут построены дороги к Южному берегу Крыма от трассы «Таврида».

«К 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 53% крымских дорог. Сейчас этот показатель составляет 30%. Так что впереди серьёзный объём работы», — сказал глава республики.

Третьим направлением является развитие курортной сферы, в первую очередь за счёт создания новых туристических кластеров и наращивания номерного фонда, добавил Аксёнов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог.