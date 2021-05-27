Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в Крыму

Короткая ссылка
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в ближайшее время.
Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в Крыму
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Прежде всего это проекты в сфере водоснабжения: строительство новых водозаборов, поиск пресной воды под Азовским морем и опреснение», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, создаётся, по сути, новая система водоснабжения полуострова.

Ещё одной значимой сферой Аксёнов назвал дорожное строительство. Он отметил, что будут построены дороги к Южному берегу Крыма от трассы «Таврида».

«К 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 53% крымских дорог. Сейчас этот показатель составляет 30%. Так что впереди серьёзный объём работы», — сказал глава республики.

Третьим направлением является развитие курортной сферы, в первую очередь за счёт создания новых туристических кластеров и наращивания номерного фонда, добавил Аксёнов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить