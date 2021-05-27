Свидетель рассказала подробности ДТП с автобусом в Петербурге

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Женщина, ставшая свидетелем ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек, рассказала, что спасателям пришлось доставать водителя из кабины.
Свидетель рассказала подробности ДТП с автобусом в Петербурге
  • ©ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Автобус стоял наклонно где-то на высоте 2—3 м. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя», — рассказала очевидица.

Женщина уточнила, что водитель был в сознании. Она предположила, что мужчина не мог самостоятельно выбраться, потому что у него были зажаты ноги.

«На место аварии приехали семь скорых. Я видела, как увезли на носилках трёх человек. Сказали, что в автобусе было немного людей, поэтому пострадавших мало», — рассказала она.

Утром 27 мая водитель пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

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