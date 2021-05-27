Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства новой школы и детского сада в Новой Москве.

Об этом сообщает НСН.

Собянин отметил, что здание школы №547 и детского сада построены по уникальным стандартам, которые предполагают быструю трансформацию и качественное использование всех площадей.

По словам пресс-службы правительства Москвы, первых учеников городская школа примет 1 сентября 2021 года.

Этот детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

В феврале Собянин рассказал о планах по строительству школ и детсадов в Москве.