Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Собянин отметил, что здание школы №547 и детского сада построены по уникальным стандартам, которые предполагают быструю трансформацию и качественное использование всех площадей.
По словам пресс-службы правительства Москвы, первых учеников городская школа примет 1 сентября 2021 года.
Этот детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.
В феврале Собянин рассказал о планах по строительству школ и детсадов в Москве.