Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы постановил оштрафовать компанию Google на 3,5 млн рублей по обвинению в повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мировой судья участка №422 признал компанию Google виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 ст. 13.40 КоАП России.

«Ей (компании. — RT) назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

25 мая суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию. Ранее компания была оштрафована на 4 млн рублей по двум административным делам.