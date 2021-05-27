Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что мировой судья участка №422 признал компанию Google виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 ст. 13.40 КоАП России.
«Ей (компании. — RT) назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — заявили в пресс-службе.
25 мая суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию. Ранее компания была оштрафована на 4 млн рублей по двум административным делам.