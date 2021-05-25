Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказали в суде.
Ранее суд уже оштрафовал Google на 4 млн рублей по двум административным делам.
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