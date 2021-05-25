Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказали в суде.

Ранее суд уже оштрафовал Google на 4 млн рублей по двум административным делам.