МиГ-31 вновь сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
- РИА Новости
«27 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — приводит заявление РИА Новости.
В Северном флоте уточнили, что МиГ-31 вернулся в пункт базирования после разворота иностранного военного самолёта от государственной границы России.
Накануне МиГ-31 также сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.