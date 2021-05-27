МиГ-31 вновь сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 второй день подряд был поднят для сопровождения самолёта Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.
МиГ-31 вновь сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
  • РИА Новости

«27 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — приводит заявление РИА Новости.

В Северном флоте уточнили, что МиГ-31 вернулся в пункт базирования после разворота иностранного военного самолёта от государственной границы России.

Накануне МиГ-31 также сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.

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