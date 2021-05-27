Эксперт оценил ситуацию с ЕГЭ

Доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты по образованию, замруководителя лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования РАО Яков Турбовский оценил ситуацию с ЕГЭ.

«Нам пора чётко понять, чего мы хотим, для чего нужны экзамены. ЕГЭ не проверяет то, что нам нужно от ученика. Он не имеет никакого отношения к стандарту», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, стандарт определяет те качества, которые хотят воспитать в личности, а ЕГЭ проверяет формальные знания.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.