Суд изменил место домашнего ареста мэру Томска после выписки из больницы
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Об этом сообщает vtomske.ru.
В среду, 26 мая, адвокаты попросили суд изменить Кляйну место домашнего ареста, поскольку врачи выписывают его из больницы, а также разрешить часовые прогулки и общение с родственниками, которые не участвуют в уголовном деле.
Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг, 27 мая.
Заслушав мнения сторон, судья Николай Хабаров принял решение изменить Ивану Кляйну место домашнего ареста с медицинского учреждения на квартиру по месту жительства.
Ежедневные прогулки в течение часа суд не разрешил. Родственники посещать Кляйна не смогут.
В марте сообщалось, что Советский районный суд Томска, приступивший к рассмотрению уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, отпустил его под домашний арест.