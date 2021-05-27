Суд изменил место домашнего ареста мэру Томска после выписки из больницы

Советский районный суд частично удовлетворил ходатайство защиты мэра Томска Ивана Кляйна и изменил подсудимому место домашнего ареста.

Об этом сообщает vtomske.ru.

В среду, 26 мая, адвокаты попросили суд изменить Кляйну место домашнего ареста, поскольку врачи выписывают его из больницы, а также разрешить часовые прогулки и общение с родственниками, которые не участвуют в уголовном деле.

Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг, 27 мая.

Заслушав мнения сторон, судья Николай Хабаров принял решение изменить Ивану Кляйну место домашнего ареста с медицинского учреждения на квартиру по месту жительства.

Ежедневные прогулки в течение часа суд не разрешил. Родственники посещать Кляйна не смогут.

В марте сообщалось, что Советский районный суд Томска, приступивший к рассмотрению уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, отпустил его под домашний арест.