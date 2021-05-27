Глава Рособрнадзора рассказал, как сдавал пробный ЕГЭ по русскому языку

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что попробовал сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.
Глава Рособрнадзора рассказал, как сдавал пробный ЕГЭ по русскому языку
  • РИА Новости

«Я считаю, что русский язык в прошлом было проще сдать, чем сейчас», — заявил Музаев во время онлайн-конференции, посвящённой вопросам проведения ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора рассказал, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и написать сочинение.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил, точно», — сообщил он, добавив, что задания с коротким ответом решил правильно.

В марте в Рособрнадзоре высказались о проведении ЕГЭ в 2021 году.

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