Глава Рособрнадзора рассказал, как сдавал пробный ЕГЭ по русскому языку
- РИА Новости
«Я считаю, что русский язык в прошлом было проще сдать, чем сейчас», — заявил Музаев во время онлайн-конференции, посвящённой вопросам проведения ЕГЭ.
Глава Рособрнадзора рассказал, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и написать сочинение.
«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил, точно», — сообщил он, добавив, что задания с коротким ответом решил правильно.
В марте в Рособрнадзоре высказались о проведении ЕГЭ в 2021 году.