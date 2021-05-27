Глава Рособрнадзора рассказал, как сдавал пробный ЕГЭ по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что попробовал сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

«Я считаю, что русский язык в прошлом было проще сдать, чем сейчас», — заявил Музаев во время онлайн-конференции, посвящённой вопросам проведения ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора рассказал, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и написать сочинение.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил, точно», — сообщил он, добавив, что задания с коротким ответом решил правильно.

В марте в Рособрнадзоре высказались о проведении ЕГЭ в 2021 году.