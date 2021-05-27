Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать в столице и области в конце текущей недели и в выходные.

«Завтра (в пятницу, 28 мая. — RT) день будет дождливый, особенно в дневные часы. Ожидаются кратковременные дожди локального характера, возможно, с грозой. За завтрашний день может выпасть от 3 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве остаётся на уровне +22...+24 °С, по области — до +26 °С», — отметила специалист.

В субботу, 29 мая, по словам Поздняковой, характер погоды существенно меняться не будет, при этом осадков ожидается меньше.

«Температура воздуха в Москве чуть опустится — до +20...+22 °С, по области — до +19...+24 °С, потому что начнёт задувать северо-восточный ветер, а это всегда холодный ветер», — добавила она.

В воскресенье, 30 мая, в Москве и регионе ожидается облачность и осадки.

«Температура воздуха начнёт понижаться и в ночные, и в дневные часы. Ночная температура в Москве — около +7...+10 °С, дневная — около +16...+18 °С, это чуть ниже климатической нормы», — уточнила Позднякова.

В первые дни следующей недели северо-восточный ветер сохранится. В частности, во вторник, 1 июня, будет довольно прохладно, но без осадков, уточнила представитель Московского метеобюро.

«В ночные часы возможно понижение температуры до +5 °С. Угроза заморозков сейчас маловероятна, но на севере Московской области они могут состояться в пониженных местах рельефа. Дневная температура в Москве — около +20...+22 °С», — заключила Позднякова.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о последствиях аномальной жары.