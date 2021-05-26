Вихрь «Натан» принесёт дожди в Санкт-Петербург

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По прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербург 26 мая придёт циклонический вихрь «Натан».
Вихрь «Натан» принесёт дожди в Санкт-Петербург
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня, 26 мая, на погоду окажет влияние очередной циклонический вихрь, названный нашими немецкими коллегами «Натан». Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей, которые доведут общую сумму майских осадков до исторического рекорда», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам, температура в городе будет +13... +15 °С, по Ленинградской области — +12... +17 °С. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный порывистый 5—10 м/с.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.

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