Вихрь «Натан» принесёт дожди в Санкт-Петербург

По прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербург 26 мая придёт циклонический вихрь «Натан».

Об этом пишет kp.ru.

«Сегодня, 26 мая, на погоду окажет влияние очередной циклонический вихрь, названный нашими немецкими коллегами «Натан». Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей, которые доведут общую сумму майских осадков до исторического рекорда», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам, температура в городе будет +13... +15 °С, по Ленинградской области — +12... +17 °С. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный порывистый 5—10 м/с.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.