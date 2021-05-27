Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обучения предпринимательству «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на церемонии открытия он пообщался с представителями бизнеса.

«Сегодня мы открываем ещё один дом предпринимателей, уже третий по счёту. Есть на Покровке дом предпринимателей, где проводятся большие официальные мероприятия, здесь Техноград, который даёт образование по самым ведущим требованиям специальностей в городе... Сегодня в этом замечательном месте открываем ещё один такой большой корпус, где обучение профессии будет обучением бизнеса», — заявил он.

Как пишет агентство, ссылаясь на материал мэрии Москвы, в столице в настоящий момент насчитывается 764 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила 86 заявок на субсидии и гранты для бизнеса.