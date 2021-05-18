В Москве выделили более 100 млн рублей в качестве субсидий для МСБ

Экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила 86 заявок на субсидии и гранты для бизнеса.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В этом году процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. По итогам первых комиссий было одобрено субсидий и грантов на 114,7 млн рублей», — рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Как уточняется, основную часть выделенных средств получат экспортёры столицы — им одобрено грантов на общую сумму 74,4 млн рублей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве подвели итоги программы поддержки экспортёров.