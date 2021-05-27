В Приморье прокомментировали ситуацию с пандемией

В Роспотребнадзоре призвали усилить профилактические меры в Приморском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом. Отмечается рост коэффициента заболеваемости с 0,9 до 1,1.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

На заседании регионального оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко рассказал главам муниципалитетов, на какие методы борьбы с вирусом им нужно делать упор.

«Акцент делаем на вакцинации, разворачиваем прививочные пункты, параллельно усиливаем контроль за соблюдением санитарных требований», — дал указания Олег Кожемяко.

Он добавил, что предотвращение роста заболеваемости — это общая задача.

Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.