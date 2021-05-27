В Приморье прокомментировали ситуацию с пандемией
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- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
На заседании регионального оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко рассказал главам муниципалитетов, на какие методы борьбы с вирусом им нужно делать упор.
«Акцент делаем на вакцинации, разворачиваем прививочные пункты, параллельно усиливаем контроль за соблюдением санитарных требований», — дал указания Олег Кожемяко.
Он добавил, что предотвращение роста заболеваемости — это общая задача.
Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.