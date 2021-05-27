В Москве для школы олимпийского резерва «Ника» построят новый СК

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов сообщил, что для волейбольной школы олимпийского резерва №65 «Ника» построят спорткомплекс.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Трёхэтажное здание общей площадью 7,6 тыс. кв. м появится по адресу Волжский бульвар, дом 8.

По словам Кузнецова, там будет располагаться игровой зал на три площадки для тренировок и одна площадка с трибунами. Кроме того, специалисты оборудуют тренажёрный зал и бассейн на восемь дорожек.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.