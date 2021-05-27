Названы востребованные в российских регионах профессии

Короткая ссылка
Специалисты сервиса «VK Работа» провели исследование и выяснили, специалисты каких областей и в каких регионах России могут получать наиболее выгодные предложения от работодателей.
Названы востребованные в российских регионах профессии
  • АГН «Москва»

Как сообщает «Российская газета», больше всего работников, готовых трудиться вахтовым методом, ждут работодатели Подмосковья, Иркутской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Самая востребованная специальность при этом типе занятости — строитель, в ЯНАО им готовы платить 64,4 тыс. рублей в месяц.

За год выросли зарплаты разнорабочим — на 26%, до 66,7 тыс. рублей в месяц. Ежемесячный доход за год вырос у грузчиков на 22%, до 71 тыс. рублей, у комплектовщиков-фасовщиков — до 82 тыс. рублей в месяц. Потребность в них особенно велика в Подмосковье и Хакасии.

Также в Московской области требуются охранники на зарплату от 48 тыс. рублей в месяц, в Омскую область — инженеры (66 тыс. рублей), в Бурятию — повара (53,2 тыс. рублей).

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить