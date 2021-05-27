Названы востребованные в российских регионах профессии

Специалисты сервиса «VK Работа» провели исследование и выяснили, специалисты каких областей и в каких регионах России могут получать наиболее выгодные предложения от работодателей.

Как сообщает «Российская газета», больше всего работников, готовых трудиться вахтовым методом, ждут работодатели Подмосковья, Иркутской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Самая востребованная специальность при этом типе занятости — строитель, в ЯНАО им готовы платить 64,4 тыс. рублей в месяц.

За год выросли зарплаты разнорабочим — на 26%, до 66,7 тыс. рублей в месяц. Ежемесячный доход за год вырос у грузчиков на 22%, до 71 тыс. рублей, у комплектовщиков-фасовщиков — до 82 тыс. рублей в месяц. Потребность в них особенно велика в Подмосковье и Хакасии.

Также в Московской области требуются охранники на зарплату от 48 тыс. рублей в месяц, в Омскую область — инженеры (66 тыс. рублей), в Бурятию — повара (53,2 тыс. рублей).

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.