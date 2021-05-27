В Совфеде напомнили о необходимости сдать тест после возвращения из-за границы
- АГН «Москва»
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«Роспотребнадзор должен повышать дисциплину, есть соответствующие меры административного вмешательства, которые ведомство совершенно справедливо использует. Ведь привезти с собой очередной штамм вируса из экзотической страны — это реальная угроза и начало новых неприятностей для окружающих», — прокомментировал ситуацию Валерий Рязанский в беседе с «Парламентской газетой».
Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.