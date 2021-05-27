В Совфеде напомнили о необходимости сдать тест после возвращения из-за границы

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что, скорее всего, большая часть оштрафованных россиян, вернувшихся из-за границы, не выполнили требования Роспотребнадзора о тестировании на коронавирус по причине халатности.
В Совфеде напомнили о необходимости сдать тест после возвращения из-за границы
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Роспотребнадзор должен повышать дисциплину, есть соответствующие меры административного вмешательства, которые ведомство совершенно справедливо использует. Ведь привезти с собой очередной штамм вируса из экзотической страны — это реальная угроза и начало новых неприятностей для окружающих», — прокомментировал ситуацию Валерий Рязанский в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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