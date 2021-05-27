В ФСБ рассказали о строительных работах Украины на границе с Россией

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Первый заместитель директора ФСБ России — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов рассказал о строительных работах Украины на границе с Россией.
В ФСБ рассказали о строительных работах Украины на границе с Россией
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Как он отметил в интервью РИА Новости, Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией. По его мнению, это связано с нехваткой денег у Киева на данную деятельность.

«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — сказал он.

Кулишов добавил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал», известного также как проект «Стена», с 2014 года, в рамках него «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.

Ранее Государственная пограничная служба Украины рассказала о ходе реализации проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией. По данным ведомства, он завершён на 51,4%.

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