В ФСБ рассказали о строительных работах Украины на границе с Россией
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Как он отметил в интервью РИА Новости, Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией. По его мнению, это связано с нехваткой денег у Киева на данную деятельность.
«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — сказал он.
Кулишов добавил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал», известного также как проект «Стена», с 2014 года, в рамках него «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.
Ранее Государственная пограничная служба Украины рассказала о ходе реализации проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией. По данным ведомства, он завершён на 51,4%.